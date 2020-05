ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ Posted On May - 2 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ/ਮਿਲਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਕਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਟੀਕਲ ਤੇ ਟਾਇਰ ਸਟੋਰ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਸੀਮੰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨਗਰ, ਬਾਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਜ਼ੀ ਡੇਅ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ, ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।

