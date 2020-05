ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ Posted On May - 4 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 3 ਮਈ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੇਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ

Both comments and pings are currently closed.