ਫੋਰਬਸ: ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, 100ਵੇਂ ਤੋਂ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ Posted On May - 30 - 2020 ਨਿਊ ਯਾਰਕ, 30 ਮਈ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 2.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2020 ਵਿਚ 100ਵੇਂ ਤੋਂ 66 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 2.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ/ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ 100 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। 2.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 100ਵੇਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 83 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਟੈਨਿਸ ਸਵਾਰ ਰੋਜ਼ਰ ਫੈਡਰਰ 10.63 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.5 ਅਤੇ 10.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਰ (ਫੁੱਟਬਾਲ), ਲੇਬਰਨ ਜੇਮਜ਼ (ਬਾਸਕਟਬਾਲ), ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ (ਬਾਸਕਟਬਾਲ), ਕੇਵਿਨ ਡੁਰੰਟ (ਬਾਸਕਟਬਾਲ), ਟਾਈਗਰਜ਼ ਵੁਡਜ਼ (ਗੋਲਫ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

