ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ Posted On May - 31 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

