‘ਫੋਕੇ’ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਏ

'ਫੋਕੇ' ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਏ

ਲੰਬੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਲਿੰਕ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨਾਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਰਸਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 19 ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਮਲਾ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲਗਪਗ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

