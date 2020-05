ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ Posted On May - 6 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਐੱਚ1ਬੀ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਐੱਚ1ਬੀ ਧਾਰਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

