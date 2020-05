ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਔਖੇ Posted On May - 9 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12-12 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ| ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਕਾਰਜ ਕੈਰੋਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ’ ਐਲਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ|

