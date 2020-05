ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ Posted On May - 30 - 2020 ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭੁਲੱਥ, 29 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਜਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਭਟਨੂਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੈ: ਏਆਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਏਆਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ: ਸਕੱਤਰ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

