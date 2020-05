ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਰ Posted On May - 23 - 2020 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਰ

Both comments and pings are currently closed.