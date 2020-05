ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ Posted On May - 12 - 2020 ਲਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਮਈ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਹੋਂ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ (35) ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 279, 304-ਏ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਾਂ ਮਜਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਪਰੰਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

