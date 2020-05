ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ Posted On May - 21 - 2020 ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸੰਪਾਦਨ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵੈੱਬ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਪਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੂਹਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਬਿਖਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 95928-47086

