ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ Posted On May - 5 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਈ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਈ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰੀਆ ਪਰਤ ਗਏ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 24 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਹਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸੰਘਰੀਆ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

