ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ; ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ; ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
18 ਮਈ 2020
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਈ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਲੂਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਤਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਹਲਵਾਈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਜੂਸ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮਡਲਿਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

