ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ Posted On May - 25 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 12574 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11110 ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12574 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11110 ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 10357 ਸੀ। ਲੰਘੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 141 ਥਾਈਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ 2018 ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਥਾਈਂ ਨਾੜ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾੜ ਸਾੜਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ: ਡਾ. ਸੂਦ

ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ

Both comments and pings are currently closed.