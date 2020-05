ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1823 ਹੋਈ Posted On May - 11 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1823 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 295 ਮਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 175, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 125, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 116, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 157 ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 103 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 102 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 40,962 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 35,293 ਆਏ ਤੇ 3,845 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 166 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਿਹ ’ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 1626 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ 35 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 8, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 7, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 1, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

