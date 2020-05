ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਤ Posted On May - 22 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 23 ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2028 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2-2, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 2028 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 313, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 210, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 171, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 129, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 105, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 104 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 102-102 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 1819 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 170 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19: 5609 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 132 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 132 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 5609 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3435 ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,12,359 ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 40.32 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63,624 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 45,299 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,16,295 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3494 ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ 132 ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 65, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 30, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 9, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 8, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4-4 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੁੱਲ 3435 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1390 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 749 ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 267 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 176 ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 38 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 39,297 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 13,191, ਗੁਜਰਾਤ 12,537 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 11,088 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 993 ਤੇ 2005 ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

