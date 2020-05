ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਿੲਰਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ Posted On May - 29 - 2020 19 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2158 ਹੋਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 19 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2158 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਿੲਰਸ ਦੇ 1-1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1946 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 28 ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ 172 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 3, ਰੋਪੜ ’ਚ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮੋਗਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 49 ਸਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

