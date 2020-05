ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ Posted On May - 17 - 2020 ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ

ਪੁਸਤਕ ਪੜਚੋਲ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ’ (ਸੰਪਾਦਕ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੱਧੂ; ਕੀਮਤ: 250 ਰੁਪਏ; ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਪੱਤਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਨਫ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਾਵਿ-ਕਰਮੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 15 ਸਫ਼ਲ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ਜ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਡਾਢਾ ਸਾਹਿਤਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਰਾਂਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸੇਖਾ, ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਛੋਆਣਾ, ਬਲਕਾਰ ਔਲਖ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਪੱਪੀ ਮੀਤ ਖਟੜਾ (ਡਾ.), ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਰਣਧੀਰ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ (ਜੈਪੀ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 94174-84337

ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

