ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ Posted On May - 9 - 2020 ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 4 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਂਜ ਭਾਖੜੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਤਾਲੁਕ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਲ ਗੋਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸਰਾਜ ਭਾਖੜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਲਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ (ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ) ਤੇ ਛੋਟਾ ਰਵੀ ਭਾਖੜੀ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੂ ਭਾਖੜੀ (ਸਹਾਇਕ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ) ਸਨ। ਹਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਬਈ ਆਣ ਵੱਸੇ। ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨੇ ਸੇਂਟ ਐਨਥਨੀ ਸਕੂਲ, ਤੈਮੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, 1957 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਡੀ. ਜੈਨ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 1963 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਕਾਲਜ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਲਾਈਨ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪੀ. ਐੱਲ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਬੰਬੇ ਦੀ ‘ਲੱਛੀ’ (1977) ਸੀ। ਕਹਾਣੀ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਰੌਸ਼ਨਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਦੇ ਸਨ। ਗੀਤ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੰਸਰਾਜ ਬਹਿਲ ਨੇ ਮੁਰੱਤਿਬ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ‘ਲੱਛੀ’ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਗੁਜਰਾਤਨ ਮੁਟਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗੀਤ ‘ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ’ (ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ) ਖ਼ੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਹਨ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਹੋਈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚੰਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਦਮਾਸ਼ੋਂ ਕਾ ਬਦਮਾਸ਼’ (1979) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਡੱਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੈਨਰ ਭਾਖੜੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ’ (1979) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਹਾਣੀ ਰੌਸ਼ਨਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਗੀਤ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਤੇ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੰਸਰਾਜ ਬਹਿਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 27 ਫਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਪਕ ਸਿਨਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ (ਸਹਾਇਕ ਜਗਦੀਸ਼, ਰਵੀ ਭਾਖੜੀ, ਜੇ. ਐੱਸ. ਲਿਖਾਰੀ) ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪਰਨੀਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਬੰਬੇ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ’ (1979) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੀਤ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੰਸਰਾਜ ਬਹਿਲ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿਓਤੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਸ਼ਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਬੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਵਿਜੈ ਟੰਡਨ ਨੇ ‘ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ’ ਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 17 ਅਗਸਤ 1979 ਨੂੰ ਐਨਮ ਥੀਏਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਚੌਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਦੇਵਾ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ‘ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ’ (1981) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਦੀਪਕ ਉਰਫ਼ ਦੀਪਕ ‘ਜਲੰਧਰੀ’, ਗੀਤ ਬਲਬੀਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ‘ਜਲੰਧਰੀ’ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਭੇਟ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ…ਜੈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ’ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ‘ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਖੇ’ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 30 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸਿਨਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ (ਸਹਾਇਕ ਬਿੱਲੂ ਭਾਖੜੀ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਂਧੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਰਾਣੋ’ (1982) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਰਾਣੋ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਨੇ ‘ਸੋਹਣਾ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਵਰਿੰਦਰ (ਮੋਹਣਾ) ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 2 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਫੂਲ ਸਿਨਮਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 6ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੱਗਾ ਡਾਕੂ’ (1983) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ‘ਬੱਗੇ ਡਾਕੂ’ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਰਦੂਲ ਕਵਾਤੜਾ, ਗੀਤ ਮੁਨਸਿਫ਼, ਸਿੱਧੂ ਖੰਨੇਵਾਲੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 24 ਜੂਨ 1983 ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਸਿਨਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਗਦਾਤੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੈ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ’ (1983) ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 7ਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਗੁਲਾਟੀ, ਕਹਾਣੀ ਬੀ. ਐੱਲ. ਦੀਪਕ, ਗੀਤ ਬਲਬੀਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਥੀਏਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ’ (1995) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਡੱਬ ਹੋਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 8ਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰ’ (1983) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੈਲੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਗੀਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁਨਸਿਫ਼, ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ‘ਸੱਸੀ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ‘ਪੁੰਨੂੰ’ ਦਾ ਰੋਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10 ਗੀਤ ਸਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਰੁਮਾਨੀ ਗੀਤ ‘ਦੱਸ ਮੇਰਿਆ ਦਿਲਬਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ’ (ਆਸ਼ਾ ਭੌਸਲੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ) ਐਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਅਸਲ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ’ (2017) ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਮੀ ਚਹਿਲ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਮੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ’ (1985) ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਵਜੋਂ 9ਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੀਤ ਡੀ. ਸੀ. ਮਿੱਤਲ (ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਵੀ-ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਜਿਗਰਾ ਜੱਟ ਦਾ’ (1992) 10ਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਸਮਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਣੀ 11ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੰਘ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ‘ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ’ (2011) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਮਨੀਸ਼ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੀਬਾ ਭਾਖੜੀ (ਧੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ) ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਚੱਠਾ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ’ (1967) ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹੈਪੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ‘ਮੁੱਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ’ (1969), ਤੀਜੀ ਰੂਪ ਕਿਰਨ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ‘ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ’ (1973) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਸਵੰਤ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ’ (1977) ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰ. ਐੱਲ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਿਕ ਪਾਕੇਟ’ (1962) ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਲਾਲ ਬੰਗਲਾ’ (1966) ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੂਵੀਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਨਾਗਿਨ’ (1976) ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ’ (1987) ਸੀ। ਹੀਰੋ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੋਨਾ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ’ (1984), ਜਿਸਦਾ ਐੱਲ. ਪੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਨਬੋ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਕੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹੁਸਨ ਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮ’ (1966) ਸੀ।

ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਫਰੰਟੀਅਰ (ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਵਿਪਾਸਾ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਭਾਖੜੀ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਅਮਿਤਾਬ ਭਾਖੜੀ ਐੱਲ. ਟੀ. ਆਈ ਕੰਪਨੀ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅੱਧੀ ਰਾਤ’ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਭਾਖੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਫ਼ ਕਹਾਣੀਨਵੀਸ, ਗੀਤਕਾਰ, ਮੁਕਾਲਮਾਨਿਗਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ: 97805-09545

Ticker, ਸਰਗਮ Comments Off on ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਖੜੀ

Both comments and pings are currently closed.