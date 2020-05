ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਮਾਹੀਆ Posted On May - 9 - 2020 ਹਰਮੀਤ ਸਿਵੀਆਂ ਮਾਹੀਆ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਾਹੀਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਇਆ ਬਾਲੋ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੋ ਨੂੰ ਮਰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹੀਆ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਲੰਮੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹੀਏ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਛੋੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਹੀਆ ਅਜੋਕੀ ਗਾਉਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਮਾਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :

* ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਹੀਆ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ

ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਹੀਆ

* ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਏ

ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਤੁਰ ਗਏ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਏ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਹੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

* ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਨੀ ਆਂ

ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ

ਮੈਂ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਨੀ ਆਂ

* ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ

ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ

ਨਹੀਂਓ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੀਏ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹੋਰੇ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਕੌਲੇ ਵਿਚ ਦਹੀਂ ਮਾਹੀਆ

ਉੱਜੜਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ

ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਮਾਹੀਏ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

* ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ

ਅਸਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ

ਨੀਚ ਕਰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ

* ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਏ ਖੇਸੀ ਦਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ

ਕੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦਾ

ਮਾਹੀਏ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਿਲਾਪ, ਦਰਦ, ਉਡੀਕ ਆਦਿ। ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਤੜਪਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ:

* ਆਈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਾਈ ਏ

ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ

ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਏ

* ਨਿੰਮ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਏ

ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ

ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਏ

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ :

* ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ

ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਮਾਹੀਏ ਦੀ

ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਲਾਵਾਂ

* ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇ

ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹੀਏ ਦੀ

ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 80547-57806

