ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਨਰਸਰੀ Posted On May - 21 - 2020 ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲ ਢਿੱਲੋਂ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਜਲੰਧਰ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਬਰਾੜ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਬਰਾੜ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿਚ ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਆਲੋਚਕ, ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਜ, ਰੰਗਮੰਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਏਕੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 2,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਟ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ’ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੰਚਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਸੀ ਸਟਾਈਲ, ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 1947, 1984 ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ) ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ’ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ। ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ‘ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ’ ਖੇਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੋਲਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ‘ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਚ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਕੂ) ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ‘ਸਿੰਘਜੀਤ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ।

2006 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਦਾ ਮੰਚਣ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੰਚ ਜੜਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੰਗਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ‘ਮਾਸੀ’ (ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੰਨੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਅੱਵਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੱਜ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ।

ਬੇਬਾਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਨਾਟਕ ਸਿਰਜਿਆ ‘ਇੱਕ ਸੀ ਹੀਰ’। ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2008 ਵਿਚ ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ‘ਜੀਵਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਿਕ’। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੱਗੀ (ਜੀਵਨ), ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਖੁਸ਼ੀ), ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਅੰਮਾ) ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋਮਪਾਲ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕਿਆਂ ਸਿੱਖਦੇ-ਸਿੱਖਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ‘ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ’, ‘ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ’, ‘ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ’ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਗੀਤਕਾਰ) ਨਾਲ ਨਾਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਾਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਨਾਲ ਨਾਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਅਦਾਕਾਰ) ਨਾਲ ਟਿਕ-ਟੌਕ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੱਗੀ ‘ਆਤਮ ਬੱਲਬ ਕਾਲਜ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਅਲ ‘ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਟਕ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ’ ਵਿਚ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ‘ਢੋਲ’ ਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ‘ਇਸ਼ਕ ਬਾਝ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਝ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਲੜਕੀ (ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ) ਦਾ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਨਵੀਨ ਜੁਗਤਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੁਖਨਦੀਪ ਨੂੰ ‘ਇਸ਼ਕ ਬਾਝ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਝ ਨਹੀਂ’ ਨਾਟਕ ਲਈ ਉੱਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ’, ‘ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ’, ‘ਸਰਦਲ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ’, ‘ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ’ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਐੱਮ.ਏ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ ਕਰਕੇ ਨਾਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੁਖਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗਮੰਚੀ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ’ ਨੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ, ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ, ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਘੜੁੱਕੇ (ਮਰੂਤਾ) ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤੈਰਨਾ, ਮੰਚ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣਾ, ਝੱਖੜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਨੇ (ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ) ਡਿੱਗਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤਾਂ ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਦੀ ਕਲਾ-ਕੌਸ਼ਲਤਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ (ਜਤਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ) ਤੇ ਡਾ.ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ 5-6 ਨਾਟਕ ਸਿਰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲੋਈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਹਾਏ ਕਨੇਡਾ, ਗੁਰੁ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ 130 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸਟੇਜ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਗ ਦਾਨ ’ਤੇ ਨਾਟਕ ‘ਗਲੋਡਸ’ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੋਰਾਹਾ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਨਾਟਕ ‘ਪਰਾਲੀ’ ਦੀਆਂ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ‘ਟੋਆ’, ‘ਤੰਗਲੀ’, ‘ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ’, ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ’ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ।

ਦੋਰਾਹਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੰਗਮੰਚੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ‘ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚਣ’। 18 ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਿਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਮੰਚ/ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚਣ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ‘ਸੰਦੇਸ਼ੇ’, ‘ਸਿੱਲੀ-ਸਿੱਲੀ ਹਵਾ’, ‘ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ’, ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’, ‘ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਦੇ’, ‘ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ’, ‘ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ’, ‘ਪਵਨ ਗੁਰੂ’, ‘ਕਿਸਾਨ’, ਦੋਰਾਹਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ‘ਸਹਿਕਦੀ ਰਾਤ’, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਮਿੱਟੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ’, ‘ਵੈਣ ਜੋ ਗੀਤ ਬਣੇ’ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਚ ਸੱਜਾ, ਰੂਪ ਸੱਜਾ, ਸੰਗੀਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ, ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਦਿ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਮੰਚਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦੋਰਾਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਲੜੀਵਾਰਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਮ.ਏ. ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦੋਰਾਹਾ ਨਰਸਰੀ ਵਾਂਗ ਕਲਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਨਰਸਰੀ’ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। * ਜੀ.ਐੱਚ.ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।

Ticker, ਅਦਬੀ ਰੰਗ Comments Off on ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਨਰਸਰੀ

Both comments and pings are currently closed.