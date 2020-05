ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਲਕ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ Posted On May - 17 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਈ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ/ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ‘ਏ‘ ਵਰਗ ਅਫਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਫਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

