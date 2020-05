ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ Posted On May - 11 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 10 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣਾ ਤਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (22) ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਰੂਪ ਨਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

