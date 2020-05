ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ Posted On May - 30 - 2020 ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਬਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਰਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ’ਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫ਼ਰੀਦ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਦਲ ਭੱਟੀ ਉਰਫ਼ ਬਿਜਲ ਖ਼ਾਨ ਭੱਟੀ ਸੀ। ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ 26 ਮਾਰਚ 1589 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1940 ਵਿਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ। ਕਮਲਾ ਮੂਵੀਟੋਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ 26 ਅਪਰੈਲ 1940 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਰੂਪ ਕੇ. ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸ਼ਰਫ਼। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ 18 ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਓ.ਪੀ.ਨਈਅਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗ਼ਮ, ਸਤੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ, ਉਮਰਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਦਾ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐੱਮ.ਡੀ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ।’ ਐਵਰਨਿਊ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਆਗਾ ਜੀ.ਏ.ਗੁਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਡਾਰ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ.ਏ.ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ‘ਵਾਸਤਾ ਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਈਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ’ ਨੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 6 ਜਨਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ।

ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਇੱਧਰਲੇ (ਚੜ੍ਹਦੇ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੂਵੀਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਆਰ. ਝੀਂਗਣ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਐੱਸ.ਮਦਨ। ਗੀਤਕਾਰ ਵਰਮਾ ਮਲਿਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗ਼ਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਐਜ਼ਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਦੁੱਲਾ ਹੈਦਰੀ’, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੀਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਫ਼ਦਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ। ਖਵਾਜ਼ਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੁਲ ਅੱਠ ਗੀਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਨੂਰਜਹਾਂ ਅਤੇ ਇਰੀਨ ਪਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਜ਼ਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦੋਸ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 1956 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ ਦਾ ਹੀ ਰਿਮੇਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। 1984 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੂਸਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। 7 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਵਹੀਦ ਡਾਰ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਭੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਗੀਤ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ‘ਪਿਆਰ ਨੂਰਾਂ ਕਰੇਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ।’

10 ਜੂਨ, 2016 ਵਿਚ ਪੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਭਿਨੀਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸੰਪਰਕ : 94646-28857

