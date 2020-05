ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ Posted On May - 16 - 2020 ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ : ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 23 ਸਤੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਰਣਬੀਰ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰੂਪਰਾਣੀ ਦੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸ ਆਣ ਵੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰਾਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਬੇ ਟੁਰ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਲੀ ਵਕਤ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੰਬਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਚੌਧਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ’ (1962)। ਸਟਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਸਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਸ਼ੇਰਾ’ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਬੀਨ ਜਲੀਲ ‘ਨਾਜੀ’ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਮਾਰੂਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਠੀ (ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਗੋਧਾ) ਨੇ ਬੜੀ ਉਮਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੀਤ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਬੀ. ਸੀ. ਬੇਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪੰਡਤ ਹਰਬੰਸ ਨੇ ਮੁਰੱਤਿਬ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਜਬੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗੀਤ ‘ਆਜਾ ਵੇ ਆਜਾ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਣ ਬਹਾਰਾਂ’ (ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੰਗੜਾ ਗੀਤ ‘ਵਾਹ..ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਦੋਂ ਬੰਤੋ’ (ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਮੀਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ) ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। 7 ਸਤੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਨੰਦਨ ਸਿਨਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ (1962) ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਝੀਂਗਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਸੱਪਣੀ’ (1965) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫੱਤੇ ਸਪੇਰੇ (ਹੀਰਾ ਲਾਲ) ਦੇ ਪੁੱਤ ‘ਵਿਕਰਮ’ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ‘ਅਨੋਖੇ ਲਾਲ’ ਦਾ ਡਬਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੂ (ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ) ਦੀ ਧੀ ‘ਰੇਸ਼ਮੀ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਬਦੁੱਲ ਗ਼ਫ਼ੂਰ ਖ਼ੇਤਰੀਵਾਲਾ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਭਾਖੜੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੰਡਤ ਹੁਸਨਲਾਲ-ਭਗਤਰਾਮ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਵਨ, ਵਰਮਾ ਮਲਿਕ, ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗੀਤ ‘ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਸਪੇਰੇ ਨਾਗਣ ਹੋਈ ਵੱਸ ਤੇਰੇ’ (ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ), ‘ਸੁਣ ਸੱਪਣੀਏ ਵਿਸ਼ ਦੀਏ ਭਰੀਏ’ (ਆਸ਼ਾ ਭੌਸਲੇ) ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 2 ਅਪਰੈਲ 1965 ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਥੀਏਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਸੂਭੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੱਤਯਾਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ (1966) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਨਾ’ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਬੀਨ ਜਲੀਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਸ਼ਿਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਗੀਤ ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪੰਡਤ ਹਰਬੰਸ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜੇ ਤੇ ਜਬੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗੀਤ ‘ਸੁਣਦੀ ਜਾ ਇਕ ਗੱਲ ਨੀਂ ਕੁੜੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੀਂ ਕੁੜੀਏ’ (ਐੱਸ ਬਲਬੀਰ, ਮੀਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ), ‘ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ…ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ (ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ) ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਣੇਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼, ਬੰਬੇ ਦੀ ਖ਼ਾਵਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਰਦੇਸਣ’ (1969) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਰਾਜ’ ਤੇ ‘ਧਰਮਪਾਲ’ ਨਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਦਰਾ ਬਿੱਲੀ ਪਰਦੇਸਣ ‘ਨਿੱਕੀ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵਰਮਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬਿੱਲੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗੀਤ ‘ਹਾਏ ਨੀਂ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ’ (ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ), ‘ਚੁੰਨੀ ਪਾਟ ਚੱਲੀ ਵੇ’ (ਮੀਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ) ਗੀਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐੱਨ. ਸੀ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਮੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ’ (1960) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਗੂਹਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਾਡੀਆ ਮੂਵੀਟੋਨ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰੂਪ ਕੇ. ਸ਼ੋਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਚਲਾ’ (1962) ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਡੀਲਕਸ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਡਾ. ਵਿੱਦਿਆ’ (1962) ’ਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਾਜ ਖੋਸਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਹੱਸਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਵੋਹ ਕੌਨ ਥੀ’ (1964) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (ਡਾ. ਆਨੰਦ) ਦੇ ਦੋਸਤ ‘ਰਮੇਸ਼’ ਦਾ ਖਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੂਨਮ ਕੀ ਰਾਤ’ (1965) ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਿਕੰਦਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ’ (1965) ’ਚ ਉਸਨੇ ‘ਅਮਰ’ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇ. ਪੀ. ਕੇ. ਮੂਵੀਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਐੱਸ. ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ (1965) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ’ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ‘ਸੁਖਦੇਵ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।

ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਵਿਜੈ ਆਨੰਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ’ (1966) ’ਚ ‘ਰਮੇਸ਼’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੰਗ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਨਾਰੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਗਾਈ’ (1966) ’ਚ ਉਸਨੇ ‘ਕੈਲਾਸ਼’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੁਚਿੱਤਰਾ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਾਜ ਖੋਸਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੇਰਾ ਸਾਯਾ’ (1966) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਡਾਕੂ ਸੂਰਯਾਵਰ ਸਿੰਘ’/‘ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ। ਰਵੀ ਕਲਾ ਚਿੱਤਰ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਐੱਸ. ਐੱਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੁੰਵਾਰੀ’ (1967) ਵਿਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉਪਕਾਰ’ (1967) ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ‘ਪੂਰਨ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਉਮਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ’ (1967), ‘ਦੋ ਰਾਸਤੇ’, ‘ਡੋਲੀ’ (1969), ‘ਪੂਰਬ ਔਰ ਪਸ਼ਚਿਮ’, ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਜਾਰੀ’, ‘ਕਟੀ ਪਤੰਗ’ (1970), ‘ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ (1971), ‘ਗੋਰਾ ਔਰ ਕਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧ’ (1972) ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖ਼ਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ’ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੌਬੀ’ (1973) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੂ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਲ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਕ ਹੀ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ’। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਫ਼ਿਲਮ-ਮੱਦਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵਜੀਵਨ ਫ਼ਿਲਮ, ਬੰਬਈ ਦੀ ‘ਦੋ ਅਨਜਾਨੇ’ (1976) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸੌਤਨ’ (1983) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਾਦ, ‘ਮੈਂ ਵੋ ਬਲਾ ਹੂੰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਤੋੜਤਾ ਹੂੰ’ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਬੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਦੂਧ ਕਾ ਕਰਜ਼’ (1999/ਸੰਪਤ), ‘ਫੂਲ ਬਨੇ ਅੰਗਾਰੇ’ (1991/ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ), ‘ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰੋਟੀ’ (1993/ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਰੂ), ‘ਚੀਤਾ’ (1994/ਜੈਮਲ), ‘ਅਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ’ (1995/ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ), ‘ਗੁਪਤ’ (1997/ ਮੰਤਰੀ), ‘ਅਨਾੜੀ ਨੰਬਰ ਵਨ’ (1999/ਰਾਹੁਲ ਅੰਕਲ), ‘ਬੇਟੀ ਨੰਬਰ ਵਨ’ (2000/ਦਸ਼ਰਥ ਭਟਨਾਗਰ) ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ।

ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 57 ਸਾਲਾ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਦਾਕਾਰ, ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉਡਨ ਛੂ’ (2018), ‘ਲਾਇਨ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ’ (2019) ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਧਰਤੀ’ (2011) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ’ (2015) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸਰਦਾਰ ‘ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ 27 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਪੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡ ਆਰਟਸ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਵਰ ਕੱਟ’ (2012) ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ’ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਿੰਦੜੀ’ (2019) ਵਿਚ ‘ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।

ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਮਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪੁਨੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਿਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਪੂਰ (ਮਰਹੂਮ) ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਢੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਕੇ ਸਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ : 97805-09545

