ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ Posted On May - 31 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਊਰਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੀਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਹੋਰਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਹਾਰਬਿੰਜਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਪੋਸਟਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੀਸ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਆਦੀਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਤੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਰਿਲੀਜ਼

Both comments and pings are currently closed.