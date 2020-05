ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 115 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ, ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ Posted On May - 11 - 2020 ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ

ਸਮਾਣਾ, 10 ਮਈ

ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 115 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਕਅੱਪ ਚਾਲਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਹੱਲਾ ਅਮਾਮਗੜ੍ਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ 115 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਪਰ ਚਾਲਕ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਪਿਕਅੱਪ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧੂਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਭਲਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੰਧਾਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਚੋਂ 28 ਪੇਟੀਆਂ (336 ਬੋਤਲਾਂ) ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸੀ ਯੋਗੀ ਬਸਤੀ ਧੂਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 115 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ, ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ

Both comments and pings are currently closed.