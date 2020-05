ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ: ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ: ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ Posted On May - 4 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 3 ਮਈ

ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (22 ਸਾਲ) ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਜਾਂਚ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਵਾਸੀ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ 2055 ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਪੀਬੀ 25 ਜੀ 4299 ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਚਲਾਨ ਮੁੜ ਧਾਰਾ 304-ਏ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

