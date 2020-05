ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ Posted On May - 18 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਘਣੀਆ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ

