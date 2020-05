ਪੁਲਵਾਮਾ: ਕਾਰ ’ਚੋਂ 45 ਕਿੱਲੋ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ Posted On May - 29 - 2020 ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 28 ਮਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਲੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਬ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੁਐਡ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੰਬ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸ਼ ਵਲੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਦਿਲ, ਜੋ ਜੈਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

