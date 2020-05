ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ Posted On May - 27 - 2020 ਸੁਰਜੀਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ

ਝੁਨੀਰ, 26 ਮਈ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਲਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਧਰਮੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ ਦਾ ਨੱਕਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲਘਰ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਸਣੇ 8 ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 7 ਢਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਘਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ

Both comments and pings are currently closed.