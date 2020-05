ਪਿੰਡ ਰਾਣੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ Posted On May - 27 - 2020 ਲਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 26 ਮਈ

ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੇਵਾਲ ’ਚ ਚਾਚਾ, ਭਤੀਜਾ ਨੇ ਜੀਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਣੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਰਾਣੇਵਾਲ ਤੋਂ ਮਜਾਰਾ ਖੁਰਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ’ਤੇ ਉਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਪ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਣੇਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲਵਾਹਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਪਿੰਡ ਰਾਣੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Both comments and pings are currently closed.