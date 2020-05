ਪਿਓ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ Posted On May - 30 - 2020 ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ; ਬਹਿਬਲ ਮੰਝ। ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਅਵਾਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ ਘੁੰਮਣ ਆਣ ਵਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਕੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਜੁਧਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

“ਨੌਂ ਨਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਣਕ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਖੱਤਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਮ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਖੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।” ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲੀ ਗਿਆ।

“…ਸਾਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਰਨ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਸੀ: ਰੱਖੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਖੀਰੋ। ਫਖੀਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੈ ਮੁੰਡੇ ਸਨ; ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਾਜ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਾ ਜਾਤਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਮਿਹਰ। ਜਾਤੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਧੀ-ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁੰਮਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਲੋਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਣਾ।”

“ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?” ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

“ਇਕ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਰੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਢਿਆਣੇ ਕੈਂਪ ’ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਖੂਹ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ-ਓਏ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ! ਓਏ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਈਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਾਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਣ।” ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ।

“ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚੂਹੜ ਸੂੰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਣਖੇ ਇਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਚੂਹੜ ਸੂੰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਣਖੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੰਦੂਰ ਵਿਚ ਟੂੰਮਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਈ। ਉਸੀ ਰਾਤ ਅਣਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਢਿਆਣੇ ਕੈਂਪ ’ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ।” ਇਹ ਆਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ’ਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ।

“ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ?” ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ।

“ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁਧਾਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਢਿਆਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਸਰੂਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋ-ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਡਹਿ ਪਈ। ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਸੱਯਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਕਦਾ-ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੱਡਾ-ਚੌੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ- ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ-ਜੁਧਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ-ਜੁਧਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਾੜੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ- ਲਛਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ’ ਆਊ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਹਿਲਾ ਜੌੜੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੈਠਾ। ਜਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਧਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ‘ਗੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ’ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਤੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ,ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਓਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ- ਜਾਣਾ ਈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਆ! ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੂਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।

ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਏਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਓਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੱਖਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-ਨਾ ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਕਲੋ-ਸੂਰਤ। ਅਸੀਂ ਟਹਿਲੇ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਈ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਘਲਾਉਣਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਬੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਤੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਖਲਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਢਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਢਿਆਣਿਓਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ-ਟੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪੈਸਾ-ਧੇਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ’ਚ ਛੱਡ,ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਗਿਆ।

ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੱਕ ’ਚ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਅੰਬਰਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ-ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ -ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚੋਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਬਰਸਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ‘ਰੂਪੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ-ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-ਉਹ ਘਰ ਏ। ਰੂਪੇ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਭੈਣ ਆਂਹਦੀ-ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਂਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆਂ ਕਿ ਜੁਧਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਣ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ’ਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੂਪੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੁਧਾਲੇ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਬਰਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੁਧਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਦਸ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾਤੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਤੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

‘ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੁਧਾਲਿਓਂ ਤੋਰਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੀਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਚਾਚਿਆਂ-ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ’ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਓਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਚਾ ਇਸਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੀਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਲ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲਖੀ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਾਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਹਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ?’ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰਬਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਪਰਕ: 97818-43444

