ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ’ਚ ਐਵਾਰਡ Posted On May - 17 - 2020 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਮਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਦੀ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ (25) ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੀਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

