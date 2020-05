ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਡੂ Posted On May - 9 - 2020 ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ ਪੀਲੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਡੱਡੂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਇਕ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਹ ਵਿਰਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਂਹਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ। ਟਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ। ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ।”

“ਫੇਰ।” ਇਕ ਛੋਟੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

“ਇਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਰ ਤਕ ਮਿੱਟੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪੱਧਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਦੱਬਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰੋਲਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।”

“ਫੇਰ।” ਇਕ ਹੋਰ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ।

“ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮੂੰਹੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ।” ਬੁੱਢਾ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਪੀਲੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਸੜਕ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ’ਚ ਲੁੱਕ ਪਿਘਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਲੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਦੋ ਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਪੈਰ ਲੁੱਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਪੀਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥਾਂਏਂ ਹੀ ਚਿੱਪੇ ਗਏ। ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ।

ਬੁੱਢਾ ਡੱਡੂ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ। ਡੱਡੂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ‘‘ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ?” “ਸੱਪ, ਡਰੈਗਨ, ਕੰਨਖਜੂਰਾ, ਬਾਂਦਰ, ਇੱਲ੍ਹ, ਬਾਜ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।” ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਝੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ। “ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

“ਜਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪੱਥਰ, ਦੁਰਮਟ, ਹਥੌੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।”

“ਦਾਦਾ! ਡੱਡੂ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।”

“ਪੀਲੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਰਨ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਚਟਮ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਖਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣ?” ਡੱਡੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। “ਦਾਦਾ! ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।”

“ਉਹੀ ਮੱਛਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ।” ਇਕ ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

“ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ।’’ ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ।’’ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੱਡੂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ,‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਡੱਡੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੋਗ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਫੇਰ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।” ਇਕ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ। “ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ।” ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੱਡੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ।” ਇਕ ਹੋਰ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ?”

“ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ।”

“ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਰਫਾੜ?’’

“ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।”

“ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ?”

“ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।”

“ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਦੇ ਬਟੂਏ ਪਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।” ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਸੀ।

“ਦਾਦਾ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਡੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ। “ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ?”

“ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਓਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ।” ਇਕ ਡੱਡੂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੋ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਾਹ ’ਤੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੱਡੂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪਲੋਸਦਾ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਯੂਰੀਆ ਸੋਖ ਲਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੇ।” ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ।” ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਦੇਹਾਣੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ।

“ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ।”

“ਪਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।” ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਉੱਡਣਾ ਬਾਜ਼ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨੋਕੀਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਔਹ ਗਿਆ ਔਹ ਗਿਆ। ਡੱਡੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕਣ ਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ।

“ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

“ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਦਾਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਤੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ, ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜ ’ਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ

ਧਾਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।

“ਦਾਦਾ! ਇਹ ਕੀ।” ਇਕ ਡੱਡੂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। “ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਧਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

“ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।” ਬੁੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਪਰਕ : 97806-67686

