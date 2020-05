ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Posted On May - 12 - 2020 ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ): ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1200 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਧੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਨ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 1200 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

