ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ Posted On May - 22 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 14000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 5600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 46100 ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.