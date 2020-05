ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ Posted On May - 12 - 2020 ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੌਗਾਵਾਂ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੁੜਕੀ ਬੁੱਧ ਸਿਘ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ।

ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੀ-ਟੈਂਕ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9-10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ

