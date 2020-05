ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ Posted On May - 28 - 2020 ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

