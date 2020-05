ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ Posted On May - 21 - 2020 ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘ

ਨਡਾਲਾ, 21 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਕੁਲਾ (ਥਾਣਾ ਬੇਗੋਵਾਲ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8-30 ਵਜੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੇਸਣ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

Both comments and pings are currently closed.