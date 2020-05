ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਬਗੈਰ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਣ: ਮੰਤਰੀ

ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਬਗੈਰ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਣ: ਮੰਤਰੀ Posted On May - 23 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਜੀਜੂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀ -20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Headlines, Ticker, ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਬਗੈਰ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਣ: ਮੰਤਰੀ

Both comments and pings are currently closed.