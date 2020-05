ਨੇਪਾਲ: ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ Posted On May - 26 - 2020 ਕਾਠਮੰਡੂ, 26 ਮਈ

ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 19 ਸਾਲਾ ਨਬਰਾਜ ਬੀਕਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

