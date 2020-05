ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗੀ ਮੱਲ੍ਹਮ Posted On May - 30 - 2020 ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ

ਕਾਦੀਆਂ, 29 ਮਈ

ਲੌਕਡਾਉਨ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲਵੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਰੇ ਉਗਲੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ’ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

