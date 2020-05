ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ Posted On May - 29 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 28 ਮਈ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6-6 ਏਕੜ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਏਕੜ, ਵਿਜੈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਏਕੜ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 16 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਰ ਵੱਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲੀਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ 8-12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਦਿਨ ਢਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸਵੱਖਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

