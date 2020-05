ਨਿਹੱਥੇ ਯੋਧੇ: ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ

ਨਿਹੱਥੇ ਯੋਧੇ: ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ Posted On May - 4 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 3 ਮਈ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਚਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ, ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਕੇ ਦੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀਵੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੀੜਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪੀਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਡੀਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਅਜੀਤਵਾਲ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੌਧਰ): ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਦੇ 80 ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਢੁੱਡੀਕੇ ਡਾ. ਨੀਲਮ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਿਹੱਥੇ ਯੋਧੇ: ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ

Both comments and pings are currently closed.