ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਏਐੱਸਆਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਏਐੱਸਆਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ Posted On May - 21 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 21 ਮਈ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ’ਚ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਦਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਭਾਡਾਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜਾ ਜਦੋਂ ਗਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ (ਏਐੱਸਆਈ) ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਆਪ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

