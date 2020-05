ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On May - 6 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 6 ਮਈ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 377/354ਏ/506 ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.