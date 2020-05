ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On May - 17 - 2020 ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਗਰੰਥੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜਵੜ੍ਹ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫਤਹਿਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ| -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

