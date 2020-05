ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ

ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ Posted On May - 11 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 10 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੀਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੈਬ ਸਿੰਘ (55) ਘਰੋਂ ਗਲੀ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਪੇ, ਸੱਬਲ ਤੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ

Both comments and pings are currently closed.