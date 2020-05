ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ Posted On May - 30 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 29 ਮਈ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 95 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚੌਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਇਚਾਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂੜੇਵਾਲ 80 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂੜੇਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਐੱਸਆਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹਕਟ ਨੂੰ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਗਪੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਪਰਗ ਵਾਸੀ ਅਕਬਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਰੌਤ ਫਰਾਰ ਹੈ।

